De Zerbi ha rimesso in piedi il Tottenham, in Italia continua a dividere

Pochi argomenti dividono l'Italia del calcio come Roberto De Zerbi. Non a caso sono ormai anni, più di cinque, che il tecnico bresciano lavora ben lontano dal nostro paese, eppure continua a far discutere anche a distanza. Ci sono quelli che vedono in lui la reincarnazione dei più grandi allenatori della storia e i disfattisti, secondo i quali non sarebbe capace di fare ciò per cui viene (stra)pagato. In mezzo a posizioni tanto manichee, una platea di sensazioni comunque molto differenti.

A Londra gode di un contratto faraonico

Questa avventura di De Zerbi al Tottenham che è in corso ha visto probabilmente raggiungere il punto di apice della discussione italiana. 'Colpa' in prima battuta del ricchissimo contratto al tecnico italiano dagli Spurs, visto che per ogni stagione gli Spurs garantiscono a RDZ un ingaggio da 14 milioni di euro. Cifre che nessun suo collega di Serie A si avvicina anche solo lontanamente a immaginare. 'Colpa' forse anche di quei tre anni al Sassuolo vissuti senza mezze misure, sempre inseguendo i suoi principi e i suoi ideale. Anche a costo di suonare retorico.

Fuori dall'Italia ma al centro del dibattito

Tornerà mai ad allenare in Serie A, De Zerbi? Cinque anni dopo il momento del suo addio, viene difficile dare una risposta, specialmente se si va alla ricerca di appigli affermativi. Di certo c'è che continueremo a parlarne e a dividerci nelle analisi su di lui, che alleni in Italia oppure no.