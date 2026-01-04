Napoli, Rrahmani: "Il gol mi mancava tanto, è sempre bello tenere la porta inviolata"
Amir Rrahmani, difensore centrale del Napoli, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria per 2-0 sulla Lazio: "Prepariamo sempre questi calci da fermo, non segnavo da un anno e sono molto contento. Abbiamo giocatori con struttura e possiamo essere molto pericolosi, il gol mi mancava molto, è sempre bello quando segni e la squadra vince. Bello non subire gol, vuol dire che siamo una squadra solida e dobbiamo avere questa continuità".
