Napoli, se parte Lucca può arrivare Dovbyk: è in uscita dalla Roma e c'è già l'ok di Conte

Il Napoli potrebbe cambiare centravanti. No, non quello titolare, ma quello di scorta. E quindi non Rasmus Hojlund ma Lorenzo Lucca. Quest'ultimo, infatti, alla luce del poco spazio avuto alle dipendenze di Antonio Conte potrebbe cambiare aria. C'è il Benfica che insiste per ottenere il prestito dell'ex Udinese fino a fine stagione, ma a quel punto il club azzurro si troverebbe chiamato a rimpiazzarlo.

Un'idea porta in Serie A, ad un'altra big: la Roma. Come riferito da Sky Sport, infatti, Artem Dovbyk potrebbe arrivare alle pendici del Vesuvio: è in uscita dalla Roma, avendo trovato un basso minutaggio, e piace sia al direttore sportivo Giovanni Manna che a Conte. I contatti con l'entourage sono vivi.

Anche in questo caso, naturalmente, si tratterebbe di un'operazione da fare in prestito. Se Lucca si trasferirà altrove, è davvero possibile che a sostituirlo sia il centravanti ucraino.