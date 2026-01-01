Sorpresa De Bruyne: può lasciare il Napoli a gennaio. Le parti valuteranno eventuali offerte

Il Mattino ha lanciato un'indiscrezione che avrebbe del clamoroso qualora dovesse essere confermata: Kevin de Bruyne potrebbe salutare il Napoli già nel mese di gennaio. L'infortunio del belga è più serio del previsto ed è difficile immaginare che il 34enne possa rientrato prima della fine di febbraio. Non esiste però una data perché l'ex City ha 34 anni e perché in estate giocherà l'ultimo Mondiale della sua carriera, dunque non vorrà prendersi alcun rischio.

Quando tornerà a disposizione di Antonio Conte, servirà ulteriore lavoro per riprendere il ritmo partita e la fiducia. Saranno necessari dei mesi, non delle settimane e quindi, con il mercato aperto ormai da giorni, il club partenopeo ha intenzione di prendere in considerazione eventuali offerte dall'Arabia. A sorprendere però è pure la volontà del calciatore, che pare pronto a valutare scenari differenti da quello attuale.