Roma, Massara aveva preso Fullkrug: no di Gasp. Il retroscena che ha fatto infuriare il tecnico

Gian Piero Gasperini ha il mal di pancia. Ne parla questa mattina Il Messaggero, secondo il quale dietro al malumore del tecnico della Roma c'è soprattutto il ritardo sul mercato. Soprattutto, ma non solo. A detta del quotidiano, infatti, il tecnico dei capitolini non avrebbe gradito quanto trapelato un paio di giorni fa su Niclas Fullkrug: il centravanti tedesco, passato ufficialmente al Milan in prestito dal West Ham, non sarebbe mai stato "bocciato" da Gasp, che aveva semplicemente chiesto un profilo diverso, più funzionale al suo calcio. E la sensazione di essere stato frainteso, unita ai tempi dilatati delle trattative, ha aumentato la sua insoddisfazione. Gasperini è impaziente e il confronto con il direttore sportivo Frederic Massara è quotidiano, spesso acceso nei toni.

Il retroscena su Fullkrug

Oltre a Zirkzee e Raspadori, la Roma per rinforzare il proprio reparto offensivo aveva messo nel mirino proprio Fullkrug. Il 32enne, secondo la medesima testata, era stato addirittura a un passo dal vestire i colori giallorossi, con un'operazione già chiusa da Massara e poi però fatta saltare dal no di Gasperini. Un retroscena che non è affatto piaciuto al diretto interessato.