Lucumí non vuole rinnovare con il Bologna: per gennaio ci pensa il Manchester City

Il Bologna rischia di perdere Jhon Lucumi. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il Manchester City vuole correre ai ripari e inserire un difensore vista l'emergenza nel reparto difensivo e sta pensando al centrale dei felsinei. Il club inglese ha sondato la pista che porta al colombiano e potrebbe presto affondare il colpo, dato che su Guehi premono pure Liverpool e Bayern Monaco.

I rossoblù adesso hanno da porre rimedio alla situazione legata al classe '98, che non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel giugno del 2027. Gli emiliano non vorrebbero privarsene prima dell'estate, ma il suo entourage attende le mosse del Manchester City. Non è una certezza, ma la sensazione è che Lucumí non disdegnerebbe cogliere un'occasione d'oro come questa, che si è presentata quasi a sorpresa.