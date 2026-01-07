Goretzka in scadenza, il Napoli ci prova già per gennaio: piccolo indennizzo per il Bayern
Il Napoli continua a cercare un centrocampista per rinforzare la rosa di mister Conte a gennaio. Ne parla questa mattina Il Mattino, secondo il quale nel casting degli azzurri non c'è solo Mario Gotze dell’Eintracht Francoforte, ma soprattutto c'è Leon Goretzka del Bayern Monaco.
Il Napoli - si legge - si è mosso direttamente con il centrocampista bavarese, 285 presenze e 46 gol in Germania, dicendosi pronto a versare un piccolo indennizzo al Bayern già adesso per anticiparne l'arrivo (è attualmente in scadenza di contratto). L'idea c'è e resta in piedi, ma tutto dipenderà dall'eventuale via libera del potente club di Bundesliga alla partenza del classe 1995 già a metà stagione.
Gli azzurri pensano poi anche a Quinten Timber, mediano olandese del Feyenoord. Un vero e proprio jolly, ben più giovane di Goretzka (classe 2001), che potrebbe aiutare Conte a tappare vari buchi in mezzo al campo.
