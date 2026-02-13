Napoli, si va verso il sold out per il match contro la Roma: previsti 50mila spettatori

Neanche l'uscita ai quarti di Coppa Italia ha tolto entusiasmo al Napoli e ai suoi tifosi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, per la sfida in programma domenica alle 20.45 contro la Roma si va verso il sold out del Maradona: restavano solo pochi biglietti ieri sera e ancora mancano 3 giorni alla partita. Si va dunque verso i 50mila spettatori presenti per lo scontro diretto che vale tantissimo in ottica Champions League.

Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa post Como hanno fatto discutere, soprattutto perché è chiaro che adesso con solo il campionato da disputare gli azzurri non possano permettersi di non qualificarsi all'Europa che conta. Sarebbe un passo indietro dopo la vittoria dello Scudetto e della Supercoppa Italiana che potrebbe anche far riflettere il tecnico italiano sul suo futuro. In ogni caso i bilanci verranno fatti al termine della stagione.