I magnifici sette del Napoli con la Roma. Se ci scappa l'1-1 il 15 febbraio...

Napoli in serie OK quando ospita la Roma in campionato dal 2018-2019, 4 vittorie (l’ultima l’anno scorso per 1-0 con l’ex Lukaku man of the match al 54’) e 3 pareggi. Il più recente segno 2 in schedina al Maradona – San Paolo è del 2017-2018 quando fu 2-4 (Insigne al 6’, Under al 7’, Dzeko al 26’ e 73’, Perotti al 79’, Mertens al 92’).

Azzurri che non facevano un magnifici sette, nel senso di risultati, dal periodo fra il 1988-1989 e il 1994-1995 (3V – 4X). Anche se il primato di match consecutivi a punti per i campani è rappresentato da 10 successi e 1 segno X fra il 1971-1972 e il 1981-1982.

Eppure, nonostante quando finora scritto, c’è un dato che fa sorridere Gasperini, i suoi ragazzi e, soprattutto, il popolo giallorosso. Scartabellando fra gli almanacchi ci accorgiamo che un Napoli-Roma è già stato giocator in data 15 febbraio. Era il 1942 e l’incrocio terminò con lo score di 1-1 (Amadei al 30’ e Verrina al 67’). Qualche mese più tardi la Maggica avrebbe festeggiato il suo primo scudetto tricolore, mentre i campani avrebbero salutato la Serie A retrocedendo in B col Modena.

Quello di domenica sarà il Napoli-Roma numero 79 in A.

La contabilità racconta di 35 vittorie azzurre, 24 pari, 19 successi giallorossi, 108-78 in fatto di gol per i partenopei.

La classifica alla vigilia del match.

Napoli con 49 punti (15V – 4X – 5P con 36GF e 23GS), di cui 27 in casa (8V – 3X – 0P con 19GF e 9GS). Roma che insegue a 46 (15V – 1X – 8P con 29GF e 14GS), 21 dei quali in trasferta (7V – 0X – 5P con 13GF e 8GS).

Cos’è successo all’Olimpico un girone fa? Azzurri vittoriosi 1-0 grazie al centro di David Neres al 36’. Soprattutto Napoli che ha raggiunto i 4 incroci OK fra casa e fuori (2V – 2X equamente ripartite).

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A)

78 incontri disputati

35 vittorie Napoli

24 pareggi

19 vittorie Roma

108 gol fatti Napoli

78 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO

Napoli-Roma 1-1, 23° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO

Napoli-Roma 1-0, 13° giornata 2024/2025