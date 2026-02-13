Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

I magnifici sette del Napoli con la Roma. Se ci scappa l'1-1 il 15 febbraio...

I magnifici sette del Napoli con la Roma. Se ci scappa l'1-1 il 15 febbraio...TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:42Le Statistiche
Redazione Footstats

Napoli in serie OK quando ospita la Roma in campionato dal 2018-2019, 4 vittorie (l’ultima l’anno scorso per 1-0 con l’ex Lukaku man of the match al 54’) e 3 pareggi. Il più recente segno 2 in schedina al Maradona – San Paolo è del 2017-2018 quando fu 2-4 (Insigne al 6’, Under al 7’, Dzeko al 26’ e 73’, Perotti al 79’, Mertens al 92’).
Azzurri che non facevano un magnifici sette, nel senso di risultati, dal periodo fra il 1988-1989 e il 1994-1995 (3V – 4X). Anche se il primato di match consecutivi a punti per i campani è rappresentato da 10 successi e 1 segno X fra il 1971-1972 e il 1981-1982.
Eppure, nonostante quando finora scritto, c’è un dato che fa sorridere Gasperini, i suoi ragazzi e, soprattutto, il popolo giallorosso. Scartabellando fra gli almanacchi ci accorgiamo che un Napoli-Roma è già stato giocator in data 15 febbraio. Era il 1942 e l’incrocio terminò con lo score di 1-1 (Amadei al 30’ e Verrina al 67’). Qualche mese più tardi la Maggica avrebbe festeggiato il suo primo scudetto tricolore, mentre i campani avrebbero salutato la Serie A retrocedendo in B col Modena.
Quello di domenica sarà il Napoli-Roma numero 79 in A.
La contabilità racconta di 35 vittorie azzurre, 24 pari, 19 successi giallorossi, 108-78 in fatto di gol per i partenopei.
La classifica alla vigilia del match.
Napoli con 49 punti (15V – 4X – 5P con 36GF e 23GS), di cui 27 in casa (8V – 3X – 0P con 19GF e 9GS). Roma che insegue a 46 (15V – 1X – 8P con 29GF e 14GS), 21 dei quali in trasferta (7V – 0X – 5P con 13GF e 8GS).
Cos’è successo all’Olimpico un girone fa? Azzurri vittoriosi 1-0 grazie al centro di David Neres al 36’. Soprattutto Napoli che ha raggiunto i 4 incroci OK fra casa e fuori (2V – 2X equamente ripartite).

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A)
78 incontri disputati
35 vittorie Napoli
24 pareggi
19 vittorie Roma
108 gol fatti Napoli
78 gol fatti Roma

PRIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO
Napoli-Roma 1-1, 23° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO
Napoli-Roma 1-0, 13° giornata 2024/2025

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Napoli, si va verso il sold out per il match contro la Roma: previsti 50mila spettatori... Napoli, si va verso il sold out per il match contro la Roma: previsti 50mila spettatori
Infiltrazioni mafiose nelle curve: proseguono le audizioni. Sentiti Torino, Atalanta... Infiltrazioni mafiose nelle curve: proseguono le audizioni. Sentiti Torino, Atalanta e Napoli
Napoli, la favola di Vergara fino alla Nazionale: così l'azzurro sta conquistando... Napoli, la favola di Vergara fino alla Nazionale: così l'azzurro sta conquistando Gattuso
Altre notizie Le Statistiche
I magnifici sette del Napoli con la Roma. Se ci scappa l'1-1 il 15 febbraio... I magnifici sette del Napoli con la Roma. Se ci scappa l'1-1 il 15 febbraio...
Arbitri 25^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato Arbitri 25^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Como che può fare 500 contro la Fiorentina. Un risultato tarda da 14mila giorni Como che può fare 500 contro la Fiorentina. Un risultato tarda da 14mila giorni
Una Lazio (ottava) ospita un'Atalanta (11esima)… Una Lazio (ottava) ospita un'Atalanta (11esima)…
Il Monza e il fattore campo violato 3 volte su 6. E gioca contro la specialista in... Il Monza e il fattore campo violato 3 volte su 6. E gioca contro la specialista in pareggi
Oltre 14.000 giorni di digiuno per il Pisa contro il Milan Oltre 14.000 giorni di digiuno per il Pisa contro il Milan
Sampdoria-Palermo, il grande ex e il sortilegio dell’1-1 che dura da 50 anni Sampdoria-Palermo, il grande ex e il sortilegio dell’1-1 che dura da 50 anni
I sorprendenti primati di Roma e Cagliari. All'Olimpico una storia a senso unico I sorprendenti primati di Roma e Cagliari. All'Olimpico una storia a senso unico
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
Le più lette
1 Enrico Fedele: "Napoli, con Conte è già finita. Ecco chi vedrei bene"
2 Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 febbraio
4 Rovella: "Fortunato a essere allenato da Thiago Motta. Credeva tanto nei giovani"
5 Bologna deluso ma blinda il suo bomber. I 40 milioni per il Dall'Ara però non ci sono più
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, la favola di Vergara fino alla Nazionale: così l'azzurro sta conquistando Gattuso
Immagine top news n.1 Cuore di Capitano: il Genoa, De Rossi e i Mondiali in casa. Vasquez si racconta
Immagine top news n.2 Allegri avvisa tutti e conferma tutti (tranne uno). Scelte forti di formazione
Immagine top news n.3 Verso Inter-Juventus. Chivu e Spalletti sorridono: McKennie, Barella e Calhanoglu sono ok
Immagine top news n.4 Pisa-Milan, infortuni, polemiche arbitrali e... Federica Brignone. Parola a Massimiliano Allegri
Immagine top news n.5 Ecco il girone dell'Italia in Nations League: sfida ai cugini d'Oltralpe, a Montella e al Belgio
Immagine top news n.6 Italia, Bonucci: "Girone di Nations League difficile. Obiettivo? Andare più lontano possibile"
Immagine top news n.7 Sorteggio Nations League, finita la cerimonia. Ecco i raggruppamenti, l'Italia non sorride
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.3 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.4 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Antenucci: "Inter-Juve può essere una sfida decisiva dal punto di vista psicologico"
Immagine news Serie A n.2 Bucchioni: "Derby d'Italia partita aperta. Milan, adesso serve un filotto"
Immagine news Serie A n.3 Enrico Fedele: "Napoli, con Conte è già finita. Ecco chi vedrei bene"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Klinsmann: "Sono interista sfegatato. Mi chiedo se Esposito resisterà a certi livelli per anni"
Immagine news Serie A n.2 Milan, dall'Inghilterra: più di un club in Premier League ha sondato l'entourage di Pulisic
Immagine news Serie A n.3 Di Canio: "Juve con poco spessore tecnico, l'Inter è sbocciata: ora uccide le partite"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Thuram sempre più centrale nel progetto: pronto il rinnovo soft con aumento
Immagine news Serie A n.5 Italia, Gattuso continua il suo tour: ieri ha incontrato i giocatori di Roma e Lazio
Immagine news Serie A n.6 Zambrotta: "La Juventus ha fatto bene a blindare Yildiz. Spero che Vlahovic possa restare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Empoli, quando rientra Ghion? Out per oltre un mese, ecco quali gare salterà
Immagine news Serie B n.2 Un po’ Frattesi, un po’ Locatelli: Cichella, il box-to-box del Frosinone che intriga la Serie A
Immagine news Serie B n.3 Quale futuro per la Sampdoria? Gruppo straniero in pressing per acquistare il club
Immagine news Serie B n.4 Padova senza Papu a Marassi: Gomez alza bandiera bianca contro la Samp
Immagine news Serie B n.5 La Sampdoria studia le soluzione da rimessa laterale: Gregucci si ispira alla Premier
Immagine news Serie B n.6 Dove scova i talenti il Modena? Il metodo dei canarini che ha portato Massolin all’Inter
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cosa ha fatto Dubickas? Gol pazzesco da centrocampo per l'attaccante della Ternana
Immagine news Serie C n.2 Pontedera, improbabile il ritorno di Menichini in panchina: Braglia in pole per sostituire Banchieri
Immagine news Serie C n.3 Arezzo a +10 sul Ravenna secondo in classifica: allungo che può valere una stagione
Immagine news Serie C n.4 Pontedera, il ko con il Forlì fatale per Banchieri: il tecnico è stato esonerato
Immagine news Serie C n.5 Serie C, il punto sulla 26ª giornata: Vicenza e Arezzo in fuga. Anche il Benevento ci prova
Immagine news Serie C n.6 Pontedera in crisi. E Banchieri nuovamente in discussione: ore di riflessione sulla panchina
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Milan, peggior attacco interno contro miglior difesa esterna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gol e assist per bagnare l'esordio: Ana Capeta pronta a prendersi la Juventus
Immagine news Calcio femminile n.2 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
Immagine news Calcio femminile n.4 Anche il Manchester United ipoteca i quarti: 3-0 all'Atletico Madrid in Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juventus illude con Capeta e Vangsgaard, ma alla fine è solo pari a Wolfsburg
Immagine news Calcio femminile n.6 Il procuratore Wasserman coinvolto nel 'Caso Epstein', l'ex stella USA Wambach lo scarica
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…