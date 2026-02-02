TMW Napoli, Di Lorenzo arrivato a Villa Stuart per il consulto specialistico al ginocchio infortunato

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo è appena arrivato a Villa Stuart a Roma per una consulenza specialistica al ginocchio infortunatosi nella sfida di sabato pomeriggio contro la Fiorentina al Maradona.

La prima diagnosi ha fatto tirare un parziale sospiro di sollievo al giocatore e all'ambiente azzurro, dopo che nei momenti dell'uscita dal campo si temeva per una rottura del legamento crociato. I primi esami effettuati al Pineta Grande Hospital hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo grado, scongiurando quindi la rottura le legamento.

Gli ulteriori esami odierni effettuati dal professor Mariani faranno luce sui dettagli e stabiliranno anche il percorso riabilitativo a cui dovrà andare incontro il giocatore, con i primi responsi che parlano comunque di uno stop di almeno due mesi. Una volta che sarà più chiaro l'iter che dovrà seguire il giocatore ed i tempi di rientro, il Napoli prenderà anche una direzione precisa in merito all'eventuale sostituzione in queste ultime ore di calciomercato, col nome più caldo che diventerebbe quello di Zappa del Cagliari. All'interno della clinica capitolina intanto Di Lorenzo farà anche il primo incontro con Alisson Santos, brasiliano che il Napoli ha acquistato dallo Sporting CP nelle scorse ore le cui visite mediche sono in corso di svolgimento.