Carrarese, Oliana: "Quest’anno abbiamo dimostrato di essere una grande squadra"

Dopo il pareggio casalingo contro il Cesena, il difensore della Carrarese Filippo Oliana ha commentato: "Onestamente mi aspettavo un Cesena simile a quello che abbiamo visto in campo oggi, del resto ero certo che gli avversari prendessero delle nette contromisure difensive per evitare che riuscissimo ad esprimere al meglio le nostre qualità.

Comunque, nonostante il risultato di oggi, quest’anno abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, e ricca qualità, quindi sicuramente il rammarico legato alla partita odierna è quello di non aver colto l’occasione di realizzare qualcosa di ancor più straordinario e lontano dai ragionamenti di inizio stagione.

Allo stesso tempo, è forte anche la convinzione di aver disputato un grande campionato, figlio di un progetto ambizioso che questa società sta portando avanti. Ora andremo a Chiavari cercando di dare il massimo: il calcio è sempre imprevedibile e noi vogliamo chiudere la stagione senza rimpianti.

Dal punto di vista personale, ho sempre tenuto alta la soglia della determinazione durante gli allenamenti, anche quando non riuscivo a trovare continuità in termini di minutaggio, e questo si è rivelato decisivo. Ho sentito la responsabilità quando sono stato chiamato in causa e di conseguenza è salita anche la fiducia in me stesso, e tutto ciò mi ha portato a voler continuamente alzare il mio livello".