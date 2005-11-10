Zorgane tra gli obiettivi di mercato del Milan. Chi è il centrocampista che piace al Diavolo

Il Milan, pur essendo ancora la stagione 2026/27, è sempre concentrato sugli obiettivi di calciomercato e pensa già ai papabili nomi per gennaio. In particolare, nell’editoriale di ieri vi abbiamo dato conto della pista Adem Zorgane tra i candidati a raccogliere il posto di Modric, con cui dovrebbe essere sancito l’addio al termine della stagione. Scopriamo allora meglio chi è il centrocampista classe 2000 dell’Union Saint-Gilloise.

Un figlio d'arte del calcio algerino

Nato a Setif, in Algeria, il 6 gennaio del 2000, il padre Malik era un nazionale del paese nordafricano. Così come il figlio, 26 presenze con le Volpi del Deserto: Adem è un centrocampista centrale di piede destro che fino ad ora ha saputo affermarsi in Belgio dopo un’iniziale trafila in patria e ambisce adesso a fare il salto nel calcio che conta. Chi lo conosce bene lo descrive come un regista d’ordine, perfetto per la costruzione del gioco e per dare ordine alla manovra. Al Saint-Gilloise ha trovato il palcoscenico giusto, riuscendo a vincere Coppa e Supercoppa del Belgio, e sapendo risultare incisivo anche in rifinitura.

Quanto vale Zorgane? Una stima

Sul database Transfermarkt, il valore di mercato di Zorgane è stimato in 12 milioni di euro. Chi conosce le dinamiche del calcio belga e del Saint-Gilloise, però, assicura che la valutazione reale del club di Bruxelles sia da alzare di qualche milione.