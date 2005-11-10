Brekalo: "Belotti una leggenda. Baturina? Può trascinare il Como allo Scudetto"

Josip Brekalo ha giocato insieme ad Andrea Belotti al Torino e non poteva non commentare lo straordinario periodo di forma del Gallo nell'intervista concessa a Gianluca Di Marzio: "Era fortissimo, in Italia è una leggenda. Faceva sempre gol. Mi fa piacere che adesso segni così tanto. Anche lui, come me, dopo aver lasciato il Toro ha fatto fatica (ride, ndr). Questo è il calcio: sono contento per lui, anche se i gol li fa in Serie B".

Cos'è Modric per la Croazia

Brekalo parla anche del centrocampista del Milan: "Lui è tutto per il nostro calcio. Luka dà consigli a tutti ed è un punto di riferimento per ognuno di noi. Ha vinto il Pallone d’Oro, una cosa incredibile per un Paese di 3-4 milioni di abitanti. Siamo molto orgogliosi. Per me non è una sorpresa che a 41 anni giochi ancora nel Milan… Lo conosco molto bene e so che professionista è e come vive il calcio ogni giorno. Si può imparare molto da lui.”

Baturina e il Como

Quando gli viene chiesto se il croato può portare lo Scudetto a Fabregas, il giocatore dell'Hertha Berlino risponde così: "Vediamo (ride, ndr). Sono contento per lui perché è uno dei migliori amici di mio fratello: hanno giocato insieme nella Dinamo Zagabria. Mi fa piacere vederlo brillare in Serie A. Il Como di Fabregas gioca un calcio moderno e guardo volentieri le sue partite. Baturina può sicuramente trascinare la squadra allo Scudetto".