Giuffredi: "Facile giudicare Allegri ora. Manna? Sembra abbia fatto bene solo Conte"

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto a Radio Kiss Kiss, parlando così del capitano del Napoli: "Ha avuto un risentimento all’adduttore alla fine del primo tempo. È in città insieme a Marianucci e Olivera".

Il Napoli ha comunque deluso a Torino.

"La cosa più spiacevole è sentire dire che il Napoli è stato disastroso. Si guarda il risultato, ma io non ricordo una parata di Meret. Nel primo tempo il Napoli ha avuto l’occasione più importante con Lucca. È normale che con gli infortuni di De Bruyne, che ha un ruolo chiave, e di Di Lorenzo, giochi Marianucci terzino destro, che non è di ruolo, e giochi Gilmour. È normale che non ci sia la stessa continuità. La Juventus ha vinto per due tiri in porta e due autogol. Mi sembra riduttivo guardare al risultato e basta. Senza gli infortuni volevo vedere come finiva".

Allegri la convince?

"Se l’arbitro fa le cose nel modo giusto, Lucumi doveva essere espulso. Invece si dà il secondo giallo a Marianucci. Avrei da dire sull’arbitraggio. Poi c'è il fallo di Koopmeiners, per me era da rosso diretto, va visto dove mette il piede. Allegri non ha responsabilità, sta facendo quello che può fare. Sul mercato il Napoli ha fatto quello che poteva fare. Non poteva fare altro perché non si possono portare i club al fallimento. Allegri ha accettato una situazione pur sapendo che non poteva fare mercato e rinforzare la squadra. Poi ha una sfilza di infortuni. È troppo facile giudicare quando ci sono gli infortunati. Stava andando al Real Madrid, è andato in finale di Champions League. Ci vuole rispetto per Allegri in un periodo di emergenza".

Manna è finito nel mirino della critica.

"Sembra che abbia fatto tutti disastri e abbia fatto bene solo Conte. Manna ha preso Rafa Marin, Alisson, un ottimo giocatore, McTominay, un ottimo giocatore. Ha preso giovani come Vergara e ha fatto Favasuli dalla Serie B. Ci sono delle cose che riescono bene e altre meno bene".