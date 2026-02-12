Italia in seconda fascia: oggi il sorteggio per la Nations League, tutto quello che c'è da sapere

Giornata di sorteggi in casa UEFA. L’attenzione dei tifosi italiani è tutta concentrata sui playoff di marzo per l’accesso ai Mondiali 2026, ma oggi si terrà il sorteggio per la fase a gironi della prossima Nations League.

Quando si terrà il sorteggio? Oggi a Bruxelles, a partire dalle ore 18.

Chi partecipa e come sono suddivise le nazionali? Le 54 federazioni che partecipano sono ripartite in quattro leghe, in base alla lista d'accesso e in attesa degli spareggi per le leghe C/D, in programma a marzo 2026. I sorteggi delle Leghe A, B e C formano quattro gironi da quattro squadre. Ogni squadra gioca sei partite (tre in casa e tre in trasferta) contro le altre tre nazioni del girone. Il sorteggio della Lega D forma due gironi da tre squadre. Ogni squadra gioca quattro partite (due in casa e due in trasferta) contro le altre due nazioni del girone.

Come sono ripartite le fasce per le varie leghe? Le 16 squadre assegnate alla Lega A sono divise in quattro fasce: la prima fascia contiene le prime quattro squadre in classifica, ovvero le squadre dal 1° al 4° posto; la seconda fascia contiene le quattro squadre classificate dal 5° all'8° posto; la terza fascia contiene le quattro squadre classificate dal 9° al 12° posto; la quarta fascia contiene le quattro squadre classificate dal 13° al 16° posto. Le 16 squadre assegnate alla Lega B sono divise in quattro fasce: la prima fascia contiene le squadre classificate dal 17° al 20° posto, e via dicendo fino al 32° posto. Le 16 squadre assegnate alla Lega C sono divise in quattro fasce: la prima fascia contiene le squadre classificate dal 33° al 36° posto e via così fino al 48° posto. La classifica delle squadre dal 45° al 48° posto sarà confermata dopo gli spareggi per le leghe C/D di UEFA Nations League 2024/25 a marzo 2026. Al sorteggio, le squadre partecipanti agli spareggi saranno rappresentate da segnaposto. Le ultime sei squadre vengono assegnate alla Lega D, divisa in due fasce: quattro squadre la prima, due la seconda.

Quali sono le fasce per il sorteggio della fase a leghe di Nations League?



Lega A

Fascia 1: Portogallo, Spagna, Francia, Germania

Fascia 2: Italia, Paesi Bassi, Danimarca, Croazia

Fascia 3: Serbia, Belgio, Inghilterra, Norvegia

Fascia 4: Galles, Cechia, Grecia, Turchia

Lega B

Fascia 1: Scozia, Ungheria, Polonia, Israele

Fascia 2: Svizzera, Bosnia ed Erzegovina, Austria, Ucraina

Fascia 3: Slovenia, Georgia, Repubblica d'Irlanda, Romania

Fascia 4: Svezia, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord, Kosovo

Lega C

Fascia 1: Islanda, Albania, Montenegro, Kazakistan

Fascia 2: Finlandia, Slovacchia, Bulgaria, Armenia

Fascia 3: Bielorussia, Isole Faroe, Cipro, Estonia

Fascia 4*: Lettonia o Gibilterra, Lussemburgo o Malta, Moldavia, San Marino

* La classifica delle squadre dal 45° al 48° posto sarà confermata dopo gli spareggi per le leghe C/D di UEFA Nations League 2024/25 a marzo 2026 tra Lettonia/Gibilterra e Lussemburgo/Malta. Al sorteggio, le squadre partecipanti a questi spareggi saranno rappresentate da segnaposto.

Lega D

Fascia 1*: Azerbaigian, Lituania, Gibilterra o Lettonia, Malta o Lussemburgo Fascia 2: Liechtenstein, Andorra

* La classifica delle squadre dal 49° al 52° posto sarà confermata dopo gli spareggi per le leghe C/D di UEFA Nations League 2024/25 a marzo 2026. Al sorteggio, le squadre partecipanti a questi spareggi saranno rappresentate da segnaposto.

Qual è la procedura del sorteggio di Nations League? Il sorteggio inizia con la prima fascia della Lega D, a seguire la seconda fascia della stessa Lega. Si va poi a salire: Lega C, B e infine A.

Ci sono scontri vietati? In base alle decisioni del Comitato Esecutivo UEFA valide al momento del sorteggio, le seguenti squadre non possono essere sorteggiate nello stesso girone: Bosnia ed Erzegovina (Lega B, fascia 2) / Kosovo (Lega B, fascia 4). Non possono verificarsi altri scontri vietati perché le squadre interessate non giocano nella stessa lega.

Ci sono limitazioni alle trasferte? Un girone può comprendere al massimo una coppia di squadre che sono state identificate come eccessivamente distanti (vale in entrambe le direzioni, per 8 ore o più, in base ai tempi per il volo diretto più 90 minuti per le operazioni a terra). Le limitazioni individuate, però, non riguardano la Lega A, che comprende l’Italia. Stesso discorso per le limitazioni legate a nazioni che presentino un clima troppi rigido in inverno.

Quali sono le date della Nations League 2026/27?



Prima giornata: 24-26 settembre 2026

Seconda giornata: 27-29 settembre 2026

Terza giornata: 30 settembre-3 ottobre 2026*

Quarta giornata: 4-6 ottobre 2026

Quinta giornata: 12-14 novembre 2026

Sesta giornata: 15-17 novembre 2026

Quarti di finale Lega A: 25-30 marzo 2027

Spareggi per le leghe A/B e B/C: 25-30 marzo 2027

Spareggi per le leghe C/D: 23-28 marzo 2028

Finals: 9-13 giugno 2027

*Mercoledì 30 settembre 2026 non è una data prevista ma, in via eccezionale, può essere utilizzata per programmare le partite della terza giornata.