Nicola: "Chi non ha la mentalità per lottare per tempi duri non può avere la possibilità di salvarsi"

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta per 2-1 sul campo del Lecce. Le sue parole: "Io non voglio sentire dire che fa male o bene, noi vogliamo salvarci e chi non ha la mentalità per lottare per tempi duri non può avere la possibilità di salvarsi. Abbiamo fatto un primo tempo con intensità nervosa, abbiamo visto che il Lecce stava facendo fatica pur noi non mettendo ritmo. Abbiamo avuto due/tre situazioni e poi progressivamente bisognava alzare il ritmo. Il secondo tempo è stato grande anche se condito da qualche errore. Iniziano le partite importanti e magari bisogna capire il giusto dosaggio tra il sentire la partita e la garra. Il secondo tempo mi è piaciuto, ho visto una squadra che non stava a pensare al Lecce. Djuric ci ha favorito insieme ad altri ingressi. Ciò non toglie che secondo me alla fine il risultato migliore non era questo, non aggiungo altro perché non mi interessa. Se abbiamo voglia ce la facciamo se no no".

Tu hai fatto i cambi e la squadra ha risposto.

"A me il primo tempo non ha soddisfatto, il calcio è organizzazione ma soprattutto coraggio. Noi arrivavamo da una partita ben giocata contro il Milan, devo capire se siamo meno attenti perché stiamo pagando dazio, e dobbiamo essere consapevoli che a prescindere dal risultato il ritmo del gioco lo devi avere. Nella prima partita non si avevano grandi aspettative e adesso le partite sono importanti, ma il lavoro che hai fatto prima serve per adesso. Deve essere lo spunto per mettere quella parte che ci manca ancora, io non sto a perdermi su determinate situazioni. Io sono convinto che questa squadra abbia i mezzi per arrivare alla salvezza. E' un bisogno, sono 32 anni che la Cremonese non sta per due anni consecutivi in questa categoria".