Niente Inter per Cancelo, Guendouzi verso l'addio alla Lazio e Open Var: le top news delle 22

Il pomeriggio calcistico si apre con una notizia di mercato ormai vicina alla fumata bianca: Joao Cancelo è sempre più vicino al ritorno al Barcellona. Niente Inter, dunque, per il laterale portoghese, che ha indicato con chiarezza la propria priorità. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club blaugrana ha intensificato i contatti con l’Al-Hilal, limando gli ultimi dettagli dopo aver già formalizzato la proposta. L’Inter aveva raggiunto un’intesa verbale con il club proprietario del cartellino, ma è mancato il sì del giocatore, mai realmente convinto di un ritorno a Milano.

Capitolo Lazio. Matteo Guendouzi è sempre più vicino all’addio ai biancocelesti. Secondo quanto raccolto da TMW, sul tavolo della Lazio c’è un’offerta del Fenerbahce da 25-30 milioni di euro, bonus compresi, che ha già ottenuto il gradimento del centrocampista francese. Per il dopo-Guendouzi, i capitolini guardano a Giovanni Fabbian del Bologna: nelle prossime ore sono attesi sviluppi.

Spazio anche all’arbitraggio con Open VAR, il format di DAZN, FIGC, AIA e Lega Serie A. L’ex arbitro Andrea De Marco ha analizzato i casi più discussi della 18ª giornata, soffermandosi su Atalanta-Roma. Sul gol convalidato a Giorgio Scalvini: "Non c’è evidenza di un tocco di mano. Il difensore colpisce prima il pallone, poi per dinamica il portiere va addosso a lui. Decisione corretta". Corretta anche, secondo De Marco, l’annullamento del gol di Gianluca Scamacca: "È chiaramente in offside quando interviene".

Infine, Fiorentina-Cremonese. Sull’episodio Piccoli-Baschirotto, De Marco è netto: "Non si può mai concedere un rigore per una situazione di questo tipo. La on field review è stata corretta e ha portato alla decisione giusta". Un pomeriggio intenso, tra mercato caldo e chiarezza arbitrale.