Non solo il rigorino fischiato contro Bastoni: sesta sconfitta dell'Inter, cinque sono big match

Sembra una vera e propria maledizione, quella che si sta abbattendo in questa stagione sull'Inter, ma i più razionali vorranno sottolineare come ci sia dell'altro, oltre alla pura e semplice sfortuna, dietro ai ko nerazzurri da qualche mese a questa parte. Anche contro il Liverpool, la squadra di Chivu avrebbe meritato qualcosa di più, sicuramente un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma l'interpretazione dell'episodio ha fatto la differenza.

Senza dubbio dietro alla battuta d'arresto dell'Inter con il Liverpool c'è anche la chiamata del VAR e la decisione di assegnare un calcio di rigore in favore dei Reds, per una trattenuta di Bastoni ai danni di Wirtz che appariva quantomeno lieve. E per una decisione che meritava di rimanere quella presa in campo dall'arbitro, il tedesco Zwayer, che aveva giudicato tutto regolare.

Poi però ci sono i numeri, che ricordano come il ko dell'Inter di questa sera non sia una situazione isolata. Sono infatti già sei le sconfitte dei nerazzurri di Chivu in questa stagione, e quasi tutte collezionate in big match. Se si esclude il primo scivolone, quello con l'Udinese, le successive sconfitte sono arrivate contro Juventus, Napoli, nel derby contro il Milan, con l' Atletico Madrid e infine quest'ultima di oggi con il Liverpool.