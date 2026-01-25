Non solo l'Inter. Turno favorevole anche per il Como: la Champions è il vero obiettivo?

Se l'Inter sorride, provando la prima fuga stagionale in chiave Scudetto, c'è un altra squadra che più di tutte le altre, Juventus a parte, ha sfruttato al meglio il turno dei due scontri diretti in vetta al campionato: il Como di Cesc Fabregas. Il risultato tennistico con il quale i lariani si sono sbarazzati del Torino, 6-0 il finale, ha permesso infatti a Nico Paz e compagni di raggiungere quota 40 punti in classifica, a -3 da Napoli e Roma che occupano attualmente il terzo e il quarto posto in classifica.

L'obiettivo del Como, non dichiarato ma comunque nella testa di Fabregas, è quello di raggiungere l'Europa ma a 16 giornate dalla fine del campionato l'asticella potrebbe alzarsi ancora di più, visto che la qualificazione alla prossima Champions League è alla portata e provarci sarà un dovere più che un diritto. Sia chiaro, l'esperienza non gioca a favore dei lariani, ma visti anche gli impegni europei di tutte le altre pretendenti, a eccezione del Milan, il Como potrà fruttare la poca pressione e la freschezza della rosa.

Le prossime settimane ci diranno quale sarà il reale obiettivo della squadra di Fabregas, ma guardando la classifica è giusto tenere in considerazione non solo le prime cinque ma anche l'attuale sesta in classifica, per un sogno che per il momento deve rimanere tale, ma che tra qualche mese potrebbe anche diventare realtà.