Ufficiale Un ex Genoa vola negli States: Silvan Hefti è un nuovo giocatore di D.C. United

Il D.C. United ha ufficializzato l’ingaggio del difensore svizzero Silvan Hefti in attesa del rilascio del visto P-1 e dell’International Transfer Certificate. Il giocatore ha firmato un contratto fino a giugno 2027, con opzione per il prolungamento fino alla stagione 2028. Hefti occuperà uno slot da giocatore internazionale nel roster del Black-and-Red e arriva dall'Amburgo.

Ventotto anni, Hefti porta con sé un bagaglio di esperienza maturato in alcuni dei principali campionati europei. Nell’ultima stagione ha militato in Bundesliga.2, collezionando 20 presenze complessive e contribuendo in modo concreto alla promozione del club in Bundesliga, chiudendo il campionato al secondo posto. Solido in fase difensiva, ha fatto registrare un gol e un assist, dimostrando affidabilità e continuità lungo tutto l’arco della stagione.

Prima dell’esperienza tedesca, il difensore svizzero ha trascorso tre stagioni in Serie A con il Genoa, totalizzando oltre 50 presenze ufficiali. All’inizio del 2024 ha vissuto anche una parentesi in Ligue 1 con il Montpellier, dove ha trovato spazio con regolarità prima di fare rientro in Italia. In precedenza, Hefti si era affermato in patria con lo Young Boys, partecipando sia alla Champions League sia all’Europa League e vincendo il titolo di campione svizzero nella stagione 2020/21.

Cresciuto nel vivaio del San Gallo, club con cui ha debuttato tra i professionisti nel 2015 e di cui è stato anche capitano, Hefti è considerato un difensore duttile, capace di agire su tutta la linea arretrata. Per il D.C. United si tratta di un innesto di esperienza e leadership, pensato per rafforzare il reparto difensivo e alzare il livello competitivo della squadra nella prossima stagione di MLS.