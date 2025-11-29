Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini
Come ogni sabato torna stasera alle ore 18 su Rai2 Dribbling, trasmissione storica della Rai condotta da Paolo Paganini. In studio ci saranno Bruno Giordano, Agata Centasso e Katia Serra. Riflettori puntati sulla 13ª giornata di serie A. Filo diretto con i telespettatori attraverso i social con Simona Cantoni. In questa puntata due interviste esclusive a Paolo Montero e Pasquale Bruno.
In collegamento anche Alessandro Altobelli che tra l’altro proprio oggi compie 70 anni. Non mancherà come al solito uno spazio mercato con il direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini. Tra i temi trattati anche la situazione portieri con il futuro di Maignan e Sommer in primis. Per il portiere francese c’è anche l’ipotesi Juventus, con Caprile possibile soluzione per i nerazzurri.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.