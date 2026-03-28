Il preparatore Bordon: "L'Udinese è messa meglio rispetto a Bologna e Lazio"

Claudio Bordon, preparatore atletico di lungo corso con un trascorso anche all'Udinese, ha parlato proprio della società friulana in maglia bianconera nel corso di un'intervista rilasciata al Messaggero Veneto. E parte con un assunto: "A livello di condizione fisica, tra le squadre in corsa per il 10° posto, l'Udinese è quella messa meglio. Il Bologna è in difficoltà da tempo, la Lazio invece appare un po' in ripresa ed è ben organizzata".

Scendendo nel dettaglio dell'Udinese, quindi aggiunge Bordon: "L’Udinese è una squadra muscolare che dal punto di vista delle potenzialità prestazionali potrebbe osare di più proprio in relazione alla sua struttura, dando quindi ancora più fondo alle qualità individuali dei suoi giocatori. Se ciò non avviene, c'è da chiedersi il perché. Questa non è una squadra che domina il gioco, a Marassi abbiamo visto i giocatori esaltarsi nei duelli e nello strapotere fisico. Il Genoa ha attaccato e corso di più, finendo la benzina al 70'. La classica partita che ha evidenziato la differenza di serbatoio".

In conclusione poi Bordon ha parlato anche dei due tenori d'attacco dell'Udinese: "Zaniolo per le qualità che ha potrebbe fare molto di più. Davis è sottoposto a un grande lavoro anche per la difesa della palla, ha capito però l'importanza del lavoro di prevenzione". Sui tanti infortuni dei quali ha sofferto in passato Davis, aggiunge in coda Bordon: "In passato ho avuto giocatori soggetti a infortuni che poi sono diventati sempre più affidabili, e penso a Branca. Ricordo anche Ronaldo e Baggio è arrivato a giocare fino a tarda età seguendo precisi protocolli".