Fabregas da compagno ad allenatore di Da Cunha al Como: "Il nostro rapporto è cambiato"

Tra i temi toccati da Lucas Da Cunha, centrocampista e capitano del Como, nel corso della sua approfondita intervista ai microfoni di Sky Sport, c'è anche il rapporto tra lui e Cesc Fabregas, suo allenatore nella squadra lariana.

Il fatto, curioso, è che quando Da Cunha è arrivato al Como, nel gennaio del 2023, Fabregas era ancora un calciatore, passando però nel giro di pochi mesi a diventare il suo allenatore. Un cambiamento che ha portato inevitabilmente anche delle modifiche del rapporto interpersonale tra i due, come spiegato proprio dallo stesso Da Cunha: "Prima avevamo una relazione come da amici, poi però abbiamo dovuto cambiare perché ora è il mio allenatore. Sono stato molto contento, comunque, sapevo che sarebbe diventato un grande allenatore e oggi lo stiamo vedendo".

Prosegue e conclude Da Cunha, tornando su una recente conferenza stampa in cui l'allenatore del Como elogiava le sue doti: "Fabregas ha detto bene di me perché, non parlando solo di calcio, per lui è importante avere a che fare con delle persone di valore. E da giocatore dice di non aver paura di giocare, venire a prendersi il pallone, cose che anche io penso. E vuole che conosciamo benissimo la tattica, così da poterla fare anche quando lui non c'è".

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