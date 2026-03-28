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Serie C, i risultati: il Catania rimanda la festa Benevento. Pesanti ko per Livorno e Salernitana

Serie C, i risultati: il Catania rimanda la festa Benevento. Pesanti ko per Livorno e Salernitana TUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 16:38Serie C
Tommaso Maschio

Una rete di Bruzzaniti permette al Catania di battere il Latina in trasferta e rimandare di un’altra settimana la possibile festa promozione del Benevento che scenderà in campo domani. Anche in caso di vittoria i sanniti si porterebbero a +11 a quattro giornate dalla fine, un distacco non sufficiente per stappare lo spumante. Nell’altra gara del Girone C di questo pomeriggio arriva invece il netto successo del Potenza, 5-2, contro una Salernitana che vede allontanarsi la seconda posizione e ora deve difendere la terza dagli assalti di Cosenza e Casertana.

Nel Girone B netto successo della Torres trascinata da un Di Stefano autore di una tripletta contro il Livorno che solo nella ripresa con Di Carmine trova il gol della bandiera. In quello A infine pareggio 1-1 fra Lumezzane e Albinoleffe, mentre una doppietta di Gobbi regala il successo all’Ospitaletto contro la Giana Erminio.

GIRONE A
Sabato 28 marzo
Lumezzane vs AlbinoLeffe 1-1
79’ Giannini (A), 90’+3’ Monachello (L)
Ospitaletto vs Giana Erminio 3-2
1’ e 64’ Galeandro (G), 9’ Ievoli (O), 62’ e 79’ Gobbi (O)
17:30 Alcione Milano vs Pro Vercelli
17:30 Dolomiti Bellunesi vs Arzignano
17:30 Pergolettese vs Pro Patria
17:30 Renate vs Novara
17:30 Triestina vs Virtus Verona
Domenica 29 marzo
14:30 L.R. Vicenza vs Brescia
17:30 Cittadella vs Lecco

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 81, Brescia 59, Lecco 57, Trento 55, Cittadella 53, Renate 53, Alcione Milano 50, Lumezzane 46*, Giana Erminio 45*, Novara 44, AlbinoLeffe 44*, Inter U23 42, Pro Vercelli 42, Ospitaletto 41*, Arzignano 40, Dolomiti Bellunesi 38, Pergolettese 33, Virtus Verona 22, Pro Patria 19, Triestina 5

N.B. - * una gara in meno
Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Sabato 28 marzo
Torres vs Livorno 3-1
7’, 14’ e 16’ Di Stefano (T), 63’ rig. Di Carmine (L)
Domenica 29 marzo
14:30 Pontedera vs Bra
17:30 Campobasso vs Guidonia
17:30 Forlì vs Pianese
17:30 Vis Pesaro vs Perugia
20:30 Gubbio vs Ravenna
20:30 Pineto vs Sambenedettese
Lunedì 30 marzo
20:30 Arezzo vs Ascoli

Riposa: Carpi

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 70, Ascoli 65, Ravenna 61**, Pineto 48, Campobasso 48, Pianese 44, Juventus Next Gen 44, Gubbio 43, Vis Pesaro 43, Ternana 43, Livorno 37*, Guidonia Montecelio 36, Forlì 35, Carpi 34**, Perugia 32, Torres 34*, Sambenedettese 29**, Bra 26, Pontedera 19

N.B. - * due gare in più
** una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Sabato 28 marzo
Latina vs Catania 0-1
66’ Bruzzaniti
Potenza vs Salernitana 5-2
3’ Lucas Martello (P), 9’ Lescano (S), 19’ Tascone (S), 25’ Schimmenti (P), 28’ Kirwan (P), 90’+1’ Selleri (P), 90’+6’ Siatounis (P)
Domenica 29 marzo
12:30 Benevento vs Cosenza
14:30 Altamura vs Siracusa
14:30 Crotone vs Audace Cerignola
14:30 Foggia vs Trapani
17:30 Casarano vs Giugliano
20:30 Picerno vs Monopoli

Lunedì 30 marzo
20:30 Casertana vs Sorrento

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 76, Catania 68*, Salernitana 60*, Cosenza 59, Casertana 56, Crotone 52, Audace Cerignola 51, Monopoli 50, Casarano 44, Potenza 44*, Team Altamura 40, Atalanta U23 38, Cavese 36, Latina 35*, Sorrento 34, Picerno 32, Giugliano 31, Trapani 27, Foggia 23, Siracusa 22

N.B. - * una partita in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

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