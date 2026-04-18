Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini

Come ogni sabato torna stasera alle ore 18 su Rai2 Dribbling, trasmissione storica della Rai condotta da Paolo Paganini. In studio ci saranno Agata Centasso e Angelo Di Livio. Riflettori puntati ovviamente sulla 33ª giornata di campionato. Occhi sul match delle 20:45 tra Rona e Atalanta ma anche sul posticipo domenicale tra Juventus e Bologna. Filo diretto con i telespettatori attraverso i social con Simona Cantoni. In questa puntata anche un’intervista esclusiva a Beppe Dossena. In collegamento come al solito ci sarà Aurelio Capaldi.

Non mancherà lo spazio mercato curato dal direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini. Focus soprattutto su quei giocatori che in estate potrebbero anche lasciare il campionato arabo sia perché in scadenza di contratto sia a causa della situazione internazionale. La lista è lunga e anche molto interessante visto che si parlerà del futuro di Kessié, Milinkovic-Savic, Brozovic, Diaby, Retegui, Theo Hernandez e Luis Alberto.