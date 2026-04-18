Pedraza svela che l'anno prossimo giocherà nella Lazio: "Fino all'ultimo darò tutto"

Il terzino del Villarreal Alfonso Pedraza, come riporta l'agenzia di stampa spagnola EFE ha svelato di giocare nella Lazio il prossimo anno: "Fino all'ultimo minuto darò tutto come ho sempre fatto. Sono qui da molti anni, da tutta la vita, e sono molto felice e orgoglioso di esserci stato e di tutto ciò che ho realizzato. Per questo fino all'ultimo minuto farò del mio meglio e sarò un professionista.

Abbiamo un vantaggio e sappiamo che dipendiamo da noi stessi, ma la lotta per il terzo posto non sarà semplice. Vogliamo finire il più in alto possibile. In questo momento dipende da noi, dato che abbiamo quattro punti di vantaggio. Mancano sette partite e abbiamo molta fiducia nel nostro lavoro. Riusciremo a controllare la pressione delle zone alte della classifica perché l'obiettivo è molto vicino.

Sarà molto difficile, dato che loro si stanno giocando la vita. Abbiamo già visto a Girona che queste gare non sono facili. Fuori casa, ogni partita è come una finale. Sappiamo che sarà una sfida complicata".