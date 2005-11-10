Halloween in anticipo al Tardini: Parma-Udinese e lo 0-0 della paura che "accontenta" tutti

E' il 28 di ottobre ma Halloween sembra arrivato tre giorni in anticipo al Tardini per la paura mostrata in campo da Parma e Udinese, che alla fine si accontentano del secondo 0-0 della stagione dopo quello tra Como e Roma. Se al Sinigaglia era andata in scena una sfida vivace e combattuta, a Parma sono stati i friulani a prendere maggiormente l’iniziativa. A lasciare più rimpianti, però, sono i ducali, che nella ripresa hanno avuto l’occasione per sbloccare il risultato, sprecando un calcio di rigore con Bernabé.

Gila, la quarta è quella buona

Dopo tre sconfitte consecutive, Alberto Gilardino conquista il primo punto alla guida del Parma, ma lo 0-0 contro l’Udinese non regala sensazioni particolarmente positive. Romero e Touré restano ancora a secco, mentre il tecnico biellese può recriminare per la grande occasione avuta nella ripresa: il rigore calciato da Bernabé e respinto da Okoye. Un errore pesante, che lascia comunque ai ducali il rimpianto di non aver sfruttato l’opportunità più grande della serata per conquistare l’intera posta in palio.

Okoye salva Runjaic

Okoye non salva soltanto l’Udinese, ma anche Kosta Runjaic, che con una settima sconfitta consecutiva avrebbe rischiato seriamente l’esonero. La striscia negativa dei friulani si ferma invece a sei ko, con segnali incoraggianti rispetto alle ultime settimane. Al Tardini è stata infatti la squadra bianconera a fare la partita, creando diverse occasioni per sbloccare il risultato con Zaniolo, Davis, Ekkelenkamp e Unai Gomez. Una prestazione che, nonostante il rammarico per le opportunità sprecate, restituisce un po’ di fiducia all’ambiente friulano.