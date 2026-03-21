Ora la sosta, poi si riparte a Pasquetta dalla Juve: il calendario del Genoa alla ripresa

Quattro giorni di stacco. Poi il Genoa, al netto dei giocatori convocati nelle rispettive Nazionali, tornerà a prepararsi al "Signorini" di Pegli. Mister Daniele De Rossi ha dato un po' di meritato riposo al gruppo prima del rush finale di campionato. Alla ripresa infatti ci saranno una serie di impegni importanti per i rossoblù per blindare la salvezza. Si partirà dal giorno di Pasquetta dall'Allianz Stadium dove il grifone andrà a far visita alla Juventus di Luciano Spalletti, sfida molto difficile nella tana di una squadra in forma e forte dal punto di vista qualitativo.

Gli impegni di aprile

Dopo la gara contro i bianconeri si tornerà al “Ferraris” per sfidare il Sassuolo di Fabio Grosso in un match da amarcord che ci riporta subito ai fasti della Nazionale italiana di Marcello Lippi ai Mondiali 2006 in Germania. Il 19 aprile invece la squadra andrà in trasferta all’Arena Garibaldi contro il Pisa dell’ex Hiljemark mentre il 26 aprile a Marassi arriverà il Como di Cesc Fabregas.

E quelli di maggio

A maggio ci saranno tre impegni molto insidiosi partendo dalla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta al quella di Firenze contro la Fiorentina. Le gare casalinghe si chiuderanno il 17 maggio, al netto di anticipi o posticipi, contro il Milan di Allegri mentre l’ultima giornata sarà al Via del Mare contro il Lecce.