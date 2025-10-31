Atalanta, Juric: "Il calcio non è solo statistiche. Lookman? Mi piace molto la sua mentalità"

Ademola Lookman è tornato al gol contro il Milan e Ivan Juric non può che essere contento della notizia. Intervenuto in conferenza, l'allenatore dell'Atalanta, ha parlato così del nigeriano: "È arrivato da un periodo difficile, si è allenato poco visti gli impegni con la Nazionale. Tenevo che giocasse molto anche per recuperarlo definitivamente: può essere utile sia a gara in corso che dal primo minuto. Lui deve continuare a crescere e mi piace molto la sua mentalità".

Sulemana e Samardzic possono essere dei jolly importanti in una gara come quella di domani?

"Mi basta anche un gol deviato (risata ndr). Su Lazar e Dino posso dire che hanno fatto molto bene fino a ora: ho voluto dare spazio però a De Ketelaere e Lookman, ma dall'altra parte anche loro saranno della gara e ci daranno una grande mano".

L'Atalanta ha il quarto miglior attacco e la terza miglior difesa: cosa risponde a chi dice che contro il Milan bisognava osare di più?

"Il calcio non è solo statistiche: è una cosa molto più ampia. Guardando quello che abbiamo fatto, dobbiamo analizzare bene le partite: senza ansia, bensì analizzare tutto con lucidità. Io penso che la squadra abbia avuto comunque delle grandi occasioni, poi è ovvio che ci sono anche delle partite dove sbaglia anche l'allenatore, ma quella con il Milan è stata preparata molto bene".

