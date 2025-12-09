TMW Pafos in campo per la rifinitura allo Stadium: le immagini alla vigilia del match con la Juve

Il Pafos FC è in campo all'Allianz Stadium di Torino per la consueta rifinitura della vigilia della sfida di Champions League contro la Juventus. David Luiz e compagni hanno svolto i classici esercizi di riscaldamento, prima di iniziare a fare sul serio e preparare le rispettive contro-mosse per il match coi bianconeri.

Le parole di mister Juan Carlos Carcedo in conferenza stampa

"Sappiamo che è una squadra molto forte e conosciamo molto bene la Juventus. Non vediamo l'ora di disputare la partita. Vogliamo ottenere qualche punto e cercheremo di vincere. Giocate per il pareggio? Noi vogliamo i tre punti, ma alla fine vedremo come andrà. Ho delle buone sensazioni e l'ultima volta che sono venuto qua ho vinto un trofeo. Siamo consapevoli della forza dei nostri avversari e proveremo a metterli in difficoltà".

In calce le immagini realizzate dall'inviato di TMW.