Pallone d'Oro, Mbappé è sereno: "Voglio godermi la serata e vedere come andrà"

Kylian Mbappé è arrivato alla cerimonia del Pallone d'Oro 2026 con il sorriso dopo la grande vittoria del Real Madrid nel Clasico contro il Barcellona. L'attaccante francese, protagonista del successo per 2-1 con una doppietta, ha parlato prima dell'inizio dell'evento: "Siamo venuti tutti insieme, dopo la partita di ieri abbiamo passato una serata fantastica", ha raccontato Mbappé riferendosi al gruppo del Real Madrid presente alla cerimonia.

Il francese, tra i principali candidati alla conquista del prestigioso premio individuale, ha preferito però mantenere un profilo basso: "Vogliamo solo goderci la serata e vedere come andrà". Poi un riferimento al prestigio del club spagnolo e alla presenza di diversi rappresentanti merengue tra i protagonisti della serata: "Far parte dell'élite del calcio mondiale penso sia il posto del Real Madrid. Per il resto vedremo".

Mbappé arriva alla notte del Pallone d'Oro da favorito, anche se la concorrenza resta di altissimo livello con altri grandi protagonisti della stagione come Kane e Yamal.