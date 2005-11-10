Il Pallone d'Oro non è realmente d'oro e tante altre curiosità sul premio più ambito del calcio

Ogni bambino che gioca a calcio sogna almeno due cose: vincere un Mondiale, magari con una rovesciata decisiva all’ultimo minuto, e alzare al cielo il Pallone d’Oro. In attesa della cerimonia di questa sera a Londra, l’edizione 2026 offre l’occasione per ripercorrere la storia di uno dei riconoscimenti più prestigiosi dello sport. Istituito nel 1956 da France Football, il premio era inizialmente riservato ai calciatori europei, prima di aprirsi a tutte le nazionalità nel 1995. Dal 2018, inoltre, esiste anche la versione femminile.

I numeri del Pallone d'Oro nella storia

In settant’anni di storia, il Pallone d’Oro ha consacrato campioni leggendari e stabilito record difficili da eguagliare. Il primato assoluto appartiene a Lionel Messi, capace di vincerlo otto volte, mentre Cristiano Ronaldo lo ha conquistato in cinque occasioni. Il più giovane vincitore resta Ronaldo il Fenomeno, premiato nel 1997 a 21 anni e 92 giorni; il più anziano è invece Stanley Matthews, che trionfò alla prima edizione a 41 anni e 321 giorni. Tra i club, Real Madrid e Barcellona guidano l’albo d’oro con 12 successi ciascuno, davanti a Juventus e Milan, entrambe a quota otto.

Il Pallone d'Oro non è realmente d'oro

Non mancano le curiosità: il trofeo, nonostante il nome, non è interamente d’oro massiccio, ma viene realizzato con una struttura metallica e rifinito con un rivestimento dorato. Nel corso degli anni, inoltre, soltanto pochi fuoriclasse sono riusciti a vincerlo con maglie di club differenti, come Johan Cruijff, Ronaldo e Cristiano Ronaldo. Record, rivalità e storie che rendono il premio molto più di una semplice statuetta: un simbolo capace di trasformare una stagione straordinaria in un pezzo di storia del calcio. Indimenticabile.