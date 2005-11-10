Harry Kane sogna il Pallone d'Oro: "Sono nervoso, spero possa essere indimenticabile"

Harry Kane si prepara alla notte del Pallone d'Oro 2026 con emozione e un pizzico di tensione. L'attaccante inglese del Bayern Monaco è tra i grandi favoriti per il prestigioso riconoscimento e, intervenuto prima della cerimonia di Londra, ha ammesso di vivere l'attesa in modo particolare: "Sono un po' nervoso, non lo nego. È diverso dal giocare una partita, anche una gara importante. In questo caso non dipende da me, devi solo aspettare e scoprire chi vincerà", ha raccontato il centravanti.

Per Kane, una vittoria nella sua città natale avrebbe un significato ancora più speciale: "Spero che possa essere una serata davvero indimenticabile se dovesse andare dalla mia parte. Sarebbe un momento di enorme orgoglio". L'ex Tottenham arriva alla cerimonia forte di una stagione straordinaria con il Bayern Monaco: "La scorsa stagione è stata sicuramente la mia migliore. È stata incredibile, ho vinto tre trofei con il Bayern". Il capitano dell'Inghilterra ha però riconosciuto che alcuni obiettivi avrebbero potuto rendere la sua candidatura praticamente inattaccabile: "Se avessi vinto anche la Champions League e il Mondiale, penso che sarebbe stato garantito".

Infine, sulla possibilità di scrivere una pagina di storia proprio a Londra, nella città dove si è consacrato, ha aggiunto sorridendo: "Incrociamo le dita".