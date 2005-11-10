Roma, Wesley nel mirino della moglie: "Mi ha tradito. Anche con delle prostitute"

A Roma si torna a parlare di Wesley, ma non per le sue prestazioni in campo. Bensì per le rivelazioni che la moglie Amanda Martins ha affidato ai propri canali social. La donna, che ha deciso di separarsi dal terzino giallorosso, ha pubblicato diverse storie su Instagram svelando alcuni retroscena della loro relazione. Compresa una serie di tradimenti durante il matrimonio.

“Non avrei mai pensato di arrivare qui”

La donna ha spiegato di aver deciso di parlare dopo le voci circolate online. “Non avrei mai pensato di arrivare qui sul mio Instagram e di aprirmi su una parte molto importante della mia vita”, ha esordito. Poi ha aggiunto: “Ma, davanti ai pettegolezzi che leggo sui social e sui siti di gossip, sono venuta a parlarvi e a spiegarvi un po’ di quello che è successo”.

Le accuse a Wesley

Martins ha detto che oggi i due sono separati. Le sue parole più dure riguardano però il passato: “Non mi ha tradito una, non sono state due, non sono state tre volte, sono state varie. E non è stato con una, non sono state con due, non sono state tre ragazze, sono state varie, incluse delle prostitute”. Secondo la donna, il giocatore non avrebbe mai ammesso nulla: “Io ho dato varie opportunità a lui di confessare quello che lui aveva fatto e lui non ha mai confessato”.

Il periodo della gravidanza

Le accuse riguarderebbero anche la gravidanza. “Anche durante la gravidanza sono stata tradita e abbandonata. Ma non sono mai andata su Internet a rendere pubblica nessuna di queste cose”, ha affermato Martins, spiegando di aver scelto per anni il silenzio. Ha parlato anche delle conseguenze sul suo benessere: “Ho cominciato a soffrire di crisi d’ansia, una cosa che non mi era mai successa prima”.