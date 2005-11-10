Inter, seguito Floriani Mussolini per giugno. A gennaio opzione solo se va via Luis Henrique

L'Inter cercherà di puntellare la propria fascia destra di difesa nella prossima stagione. Per questo il nome nuovo è quello di Romano Floriani Mussolini che, dopo una stagione di apprendistato alla Cremonese, si è ritrovato titolare nella sorprendente Lazio di Gennaro Gattuso, diventando un perno della formazione biancoceleste.

A gennaio in un solo caso

Difficile che la Lazio si possa privare dell'esterno, soprattutto se dovesse continuare a frequentare le zone alte della classifica. Il giocattolo sta funzionando alla perfezione e non c'è l'intenzione, da parte del presidente Claudio Lotito, di modificarlo in corso d'opera. L'unica possibilità che potrebbe svilupparsi è quella di un'offerta indecente da parte dell'Inter, con la cessione di Luis Henrique verso club esteri. Un anno fa Galatasaray e Besiktas si erano fatte vive con una proposta, ma poi la volontà del brasiliano ha avuto la meglio. Per ora non ci sono avvisaglie, ma in caso quello di Floriani Mussolini è un nome caldo per la sostituzione.

Almeno venti milioni

Ma quanto vale il gioiello laziale? La risposta non è semplice, perché non se ne intravedono ancora i limiti, visti gli ampi margini di miglioramento. Dunque le proposte dovrebbero partire da una base comunque alta, venti milioni, ma come per Palestra un anno fa non è detto che la Lazio non decida di alzare con l'andare avanti della stagione.