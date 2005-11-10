Siamo sicuri che Pinamonti abbia fatto bene a lasciare il Sassuolo per la Lazio?

Non c'è tempo per respirare o fermarsi a pensare: oggi ricomincia la Serie A, con la 9^ giornata che è anche il primo turno infrasettimanale del torneo. Apre le danze il match del Mapei Stadium tra il Sassuolo e la Lazio. Una partita che, tra le altre cose, vive nel segno di Andrea Pinamonti.

3 milioni più 9 di bonus

D'altronde, l'arciere di Cles è il più fresco ex di questo match. Fino a due mesi fa era ancora un tesserato del Sassuolo, che a sua volta lo aveva acquistato a titolo definitivo tre anni prima, dopo una stagione in prestito, per una cifra non banale: 20 milioni di euro. Nel mezzo qualche giro a vuoto e un prestito annuale al Genoa, prima di prendere la decisione di separarsi. A fronte di una proposta complessiva, quella formulata dalla Lazio, da 12 milioni di euro circa: 3 di parte fissa e 9 sotto forma di bonus, grazie soprattutto al passo fatto dai neroverdi in direzione dei limiti al mercato in entrata per i capitolini.

Una domanda sullo sfondo

Resta però ancora da capire se effettivamente Pinamonti potrà essere della partita, visto che è reduce da una bronchite. In ogni caso, al momento non ha ancora avuto davvero modo di lasciare il suo impatto sulla Lazio, che sta volando anche senza quello che in teoria era il suo centravanti designato, fermo a 144 minuti di gioco e 1 gol. Qualcuno si sta già facendo una domanda: era davvero il caso di lasciare il ruolo da prim'attore al Sassuolo per una parte da comprimario, come quella recitata fin qui almeno, nella Lazio? Vedendo quanto corrono i biancocelesti e immaginandosi la possibilità di vedersi aprire nuove occasioni, la risposta potrebbe anche essere affermativa. Chi vivrà, vedrà. Magari qualcosa già stasera, per cambiare la recente traiettoria.