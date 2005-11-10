La Cina non si è limitata a sospendere la trasmissione della Liga spagnola, ma ha spinto la propria reazione ancora oltre, decidendo di cancellare completamente Kylian Mbappé dagli albi d'oro del Pallone d'Oro e sostituendo il suo nome con un'emblematica espressione: "Questa persona non esiste". Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, l'episodio segna un'escalation senza precedenti nella crisi innescata dal controverso meme che ha scatenato la rabbia di un miliardo e mezzo di cinesi, trasformando una polemica sui social network in un vero e proprio caso diplomatico e sportivo a seguito delle dichiarazioni della stella del Real Madrid sull'ex leader Mao Zedong.

Reazione fortissima alle parole del campione del Real

Nel contesto di questa dura presa di posizione, Dongqiudi, uno dei portali sportivi più autorevoli e seguiti in Cina, ha compiuto un passo clamoroso e inedito nella storia del premio individuale. Il sito ha infatti rimosso definitivamente il nome dell'attaccante francese dalla classifica ufficiale del Pallone d'Oro 2026, dove si era piazzato al secondo posto alle spalle del vincitore Harry Kane e davanti a Lamine Yamal. Nella graduatoria pubblicata martedì in Cina, la seconda posizione è stata occupata dalla dicitura "chá wú cǐ rén", traducibile letteralmente con "questa persona non esiste".

Il portale cinese non si è fermato qui: a corredo del post ha allegato un'immagine in bianco e nero del calciatore francese — una scelta dal forte impatto simbolico — e si è rifiutato di tradurre le sue esternazioni, ritenute altamente offensive per i tifosi e l'opinione pubblica locale. In questo modo, l'esito del premio individuale più prestigioso del calcio mondiale è stato trasformato in una piattaforma di aperta protesta.