Roma, spunta l'idea Raheem Sterling: ipotesi prestito dal Chelsea

La Roma esplora nuove piste offensive per rinforzare la rosa di Gian Piero Gasperini. Tra i profili valutati dalla dirigenza giallorossa spunta il nome di Raheem Sterling, attaccante del Chelsea attualmente fuori dal progetto tecnico dei Blues.

Fuori rosa a Londra, cerca rilancio

L'esterno inglese, classe 1994, non ha disputato nemmeno un minuto in questa stagione con la maglia del Chelsea. Una situazione di totale emarginazione che ha aperto le porte a una possibile cessione già nella finestra di gennaio. Il club londinese sarebbe disposto a lasciarlo partire in prestito. La formula dell'operazione prevede, infatti, necessariamente una compartecipazione del Chelsea al pagamento dell'ingaggio di Sterling, che percepisce uno stipendio importante. Il contratto dell'inglese scade nel giugno 2026, e i Blues sono interessati a trovare una sistemazione che permetta al giocatore di ritrovare continuità senza gravare eccessivamente sul bilancio.

La Roma ci pensa

Secondo quanto riportato da Leggo, i giallorossi starebbero valutando la fattibilità dell'operazione in queste ultime giornate di mercato. Sterling rappresenterebbe un'opzione di esperienza e qualità per il reparto offensivo, capace di agire su entrambe le fasce e garantire imprevedibilità in fase di rifinitura. L'affare resta complesso per questioni economiche, ma la necessità del Chelsea di alleggerire la rosa e la voglia del giocatore di tornare protagonista potrebbero favorire la buona riuscita della trattativa nei prossimi giorni.