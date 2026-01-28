Il Lecce conferma: Camarda sarà operato oggi. Poi resterà in Salento fino a fine stagione
Arrivano ulteriori aggiornamenti da casa Lecce sulle condizioni di Francesco Camarda: come vi abbiamo raccontato, il giovane centravanti si sottoporrà nella giornata odierna ad intervento chirurgico alla spalla destra.
Dopo un periodo di terapia conservativa ed a seguito di ulteriore consulto medico, si legge nel sito ufficiale, il Lecce, ha autorizzato il calciatore a sottoporsi ad intervento chirurgico.
Dopo l’operazione il giocatore inizierà l’iter riabilitativo per poter partecipare alla fase conclusiva del campionato: Camarda non rientrerà al Milan dal prestito, ma rimarrà in giallorosso alla corte di Eusebio Di Francesco.
