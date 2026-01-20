Panchine d'Europa, la Bundesliga esonera ancora. Serie A, la più tranquilla
Il weekend calcistico d'Europa ha visto saltare una nuova panchina: è quella di Dino Toppmöller, che lascia l'Eintracht Francoforte dopo 121 panchine, col risultato massimo del 3° posto nella scorsa Bundesliga. In Germania è dove si è cambiato di più: 6 squadre su 18 hanno deciso di cambiare in corsa.
Sei esoneri anche in Premier League, ma distribuiti su 5 squadre col Nottingham Forest che ha cambiato per due volte. Cinque cambi ne LaLiga, quattro in Ligue 1.
E la Serie A? È dove le acque sono più calme: quattro esoneri tra fine ottobre e la prima decade di novembre, poi tutto tranquillo. Cambi panchina che in tutti i casi stanno portando benefici
Guardiamo nel dettaglio i maggiori campionati:
BUNDESLIGA
BAYER LEVERKUSEN
1 settembre, esonerato Erik ten Hag
8 settembre, subentrato Kasper Hjulmand
BORUSSIA MONCHENGLADBACH
15 settembre, esonerato Gerardo Seoane
15 settembre, subentrato Eugen Polanski
WOLFSBURG
9 novembre, esonerato Paul Simonis
9 novembre, subentrato (ad interim) Daniel Bauer
AUGSBURG
1 dicembre, esonerato Sandro Wagner
1 dicembre, subentrato (ad interim) Manuel Baum
MAINZ
3 dicembre, esonerato Bo Henriksen
7 dicembre, subentrato Urs Fischer
EINTRACHT FRANCOFORTE
18 gennaio, Dino Toppmöller
18 gennaio, subentrato (ad interim) Dennis Schmitt
- - -
LALIGA
OVIEDO
9 ottobre, esonerato Veljko Paunovic
9 ottobre, subentrato Luis Carrion
14 dicembre, esonerato Luis Carrion
16 dicembre, subentrato Guillermo Almada
LEVANTE
30 novembre, esonerato Julian Calero
20 dicembre, subentrato Luis Castro
REAL SOCIEDAD
14 dicembre, esonerato Sergio Francisco
20 dicembre, subentrato Pellegrino Matarazzo
REAL MADRID
13 gennaio, esonerato Xabi Alonso
13 gennaio, subentrato Alvaro Arbeloa
- - -
LIGUE 1
MONACO
9 ottobre, esonerato Adi Hutter
12 ottobre, subentrato Sébastien Pocognoli
NANTES
11 dicembre, dimesso Luis Castro
11 dicembre, subentrato Ahmed Kantari
NIZZA
29 dicembre, esonerato Franck Haise
29 dicembre, subentrato Claude Puel
STRASBURGO
6 gennaio, trasferito Liam Rosenior
7 gennaio, subentrato Gary O'Neil
- - -
PREMIER LEAGUE
NOTTINGHAM FOREST
9 settembre, esonerato Nuno Espirito Santo
9 settembre, subentrato Ange Postecoglou
18 ottobre, esonerato Ange Postecoglou
21 ottobre, subentrato Sean Dyche
WEST HAM
27 settembre, esonerato Graham Potter
27 settembre, subentrato Nuno Espirito Santo
WOLVERHAMPTON
2 novembre, esonerato Vitor Pereira
12 novembre, subentrato Rob Edwards
CHELSEA
1 gennaio, esonerato Enzo Maresca
6 gennaio, subentrato Liam Rosenior
MANCHESTER UNITED
5 gennaio, esonerato Ruben Amorim
13 gennaio, subentrato Michael Carrick
SERIE A
JUVENTUS
27 ottobre, esonerato Igor Tudor
30 ottobre, subentrato Luciano Spalletti
GENOA
1° novembre, dimissioni Patrick Vieira
6 novembre, subentrato Daniele De Rossi
FIORENTINA
4 novembre, esonero Stefano Pioli
7 novembre, subentrato Paolo Vanoli
ATALANTA
10 novembre, esonero Ivan Juric
12 novembre, subentrato Raffaele Palladino
