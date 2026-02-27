Parma-Cagliari, le formazioni ufficiali: Cuesta ripete l'11 di San Siro, Esposito con Kilicsoy

Tutto pronto per Parma-Cagliari, sfida valida per la 27ª giornata di Serie A. A pochi minuti dal calcio d’inizio, Carlos Cuesta ha sciolto le ultime riserve confermando l’undici che ha espugnato San Siro contro il Milan. Fiducia rinnovata dunque a Corvi tra i pali, con Troilo preferito a Circati al centro della retroguardia. Ai suoi lati agiranno capitan Delprato e Valenti. In mezzo al campo Keita sarà il perno della manovra, affiancato da Ordonez e Bernabé. Sulle fasce spazio a Britschgi e Valeri, mentre davanti ancora la coppia Strefezza-Pellegrino.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato (C), Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordonez; Strefezza, Pellegrino.

A disposizione: Suzuki, Rinaldi, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Sorensen, Elphege, Cremaschi, Carboni, Circati, Nicolussi Caviglia, Mena Martinez.

Allenatore: Carlos Cuesta.

Situazione più complicata per il Cagliari, alle prese con diverse assenze. Fabio Pisacane ridisegna l’assetto puntando su Caprile in porta, protetto dalla linea difensiva composta da Zé Pedro, Dossena, Rodriguez e Obert. In mediana spazio ad Adopo e Sulemana, con Palestra e Liteta chiamati a garantire spinta sulle corsie. In avanti la scelta è chiara: Esposito e Kilicsoy formeranno il tandem offensivo.

CAGLIARI (4-4-2): Caprile (C); Zé Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Liteta; Esposito, Kilicsoy.

A disposizione: Sherri, Ciocci, Idrissi, Raterink, Albarracin, Zappa, Pavoletti, Mendy, Trepy, Sulev, Malfitano, Folorunsho.

Allenatore: Fabio Pisacane.