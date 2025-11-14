Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Parma, Ciardi: "Qui sto benissimo, Cuesta sembra giochi con noi ed è positivo"

Parma, Ciardi: "Qui sto benissimo, Cuesta sembra giochi con noi ed è positivo"
La partita tra le formazioni di Italia e Moldavia Under 19, terminata per 8-0 in favore degli Azzurrini, ha messo in mostra tutto il talento di Alessandro Ciardi, giocatore della Primavera del Parma: “A Parma mi trovo molto molto bene, con i compagni, con il mister, in una città molto tranquilla. In campo, poi, adesso sto facendo qualche allenamento con la prima squadra e sta andando tutto bene. Cuesta sembra giochi con noi, è sempre entro la partita, dentro l’allenamento. La sua presenza è una cosa molto positiva. In Serie A sono andato in panchina per la prima volta all’Olimpico contro la Roma, in uno stadio fantastico", ha detto al sito della FIGC.

Sui gol in Nazionale: "Quello contro la Moldova è stato il primo gol della mia stagione, poi ne è arrivato subito un altro, sono felicissimo. Segnare in Nazionale è fantastico, perché ripaga di molti sacrifici: è solo l’inizio, ma è un piccolo passo verso quello che speriamo di raggiungere. La dedica? Per il mio fratellino Andrea: ha 13 anni e gioca nel Renate. Ad Acireale l’atmosfera era straordinaria, con tanta gente allo stadio: il pubblico ci ha trascinati e speriamo succeda anche a Catania”.

Sull’esperienza al Salisburgo e sui suoi hobby: “L’esperienza all’estero è stata tanto bella quanto difficile. Ma le difficoltà mi hanno fatto crescere e maturare: ora ho meno paura di affrontare le difficoltà. Dell’Italia mi è mancato il cibo, ora ho ritrovato la migliore condizione per pensare ai prossimi obiettivi: sicuramente andare a giocare l’Europeo Under 19, poi magari debuttare in Serie A. I miei hobby sono la musica e stare seduti su un marciapiede a fare due chiacchiere. In Tv se c’è una bella partita la guardo, altrimenti bisogna anche staccare un po’”.

L'assenza di Conte non può essere considerata normale. Le parole dicono una cosa, i fatti tutt'altro: il Napoli è a un bivio e l'allenatore dovrà cambiare rotta. I leader sono ancora dalla sua parte? E gli infortuni non sono frutto del caso
