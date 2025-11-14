Parma, Ciardi: "Qui sto benissimo, Cuesta sembra giochi con noi ed è positivo"

La partita tra le formazioni di Italia e Moldavia Under 19, terminata per 8-0 in favore degli Azzurrini, ha messo in mostra tutto il talento di Alessandro Ciardi, giocatore della Primavera del Parma: “A Parma mi trovo molto molto bene, con i compagni, con il mister, in una città molto tranquilla. In campo, poi, adesso sto facendo qualche allenamento con la prima squadra e sta andando tutto bene. Cuesta sembra giochi con noi, è sempre entro la partita, dentro l’allenamento. La sua presenza è una cosa molto positiva. In Serie A sono andato in panchina per la prima volta all’Olimpico contro la Roma, in uno stadio fantastico", ha detto al sito della FIGC.

Sui gol in Nazionale: "Quello contro la Moldova è stato il primo gol della mia stagione, poi ne è arrivato subito un altro, sono felicissimo. Segnare in Nazionale è fantastico, perché ripaga di molti sacrifici: è solo l’inizio, ma è un piccolo passo verso quello che speriamo di raggiungere. La dedica? Per il mio fratellino Andrea: ha 13 anni e gioca nel Renate. Ad Acireale l’atmosfera era straordinaria, con tanta gente allo stadio: il pubblico ci ha trascinati e speriamo succeda anche a Catania”.

Sull’esperienza al Salisburgo e sui suoi hobby: “L’esperienza all’estero è stata tanto bella quanto difficile. Ma le difficoltà mi hanno fatto crescere e maturare: ora ho meno paura di affrontare le difficoltà. Dell’Italia mi è mancato il cibo, ora ho ritrovato la migliore condizione per pensare ai prossimi obiettivi: sicuramente andare a giocare l’Europeo Under 19, poi magari debuttare in Serie A. I miei hobby sono la musica e stare seduti su un marciapiede a fare due chiacchiere. In Tv se c’è una bella partita la guardo, altrimenti bisogna anche staccare un po’”.