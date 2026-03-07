Kean, obiettivo esserci. La Nazione: "Ma è vietato rischiare. Oggi la decisione finale"

"Kean, obiettivo esserci. Ma è vietato rischiare. Oggi la decisione finale scrive La Nazione (Firenze) nella sua sezione sportiva odierna. Paolo Vanoli terrà aperta la porta fino alla rifinitura di oggi per la possibile presenza dal 1' minuto di Moise Kean nella delicata sfida salvezza contro il Parma.

Il centravanti viola è in dubbio per un problema alla tibia. Se non dovesse farcela è pronto Piccoli ma ovviamente in casa gigliata si farà tutto il possibile per recuperare l'attaccante ex Juventus. Ma senza rischiare conseguenze perché c'è comunque un finale di stagione ancora tutto da vivere.

Anche nell’allenamento di ieri Moise ha svolto un lavoro differenziato volto al recupero del problema alla tibia. È una situazione da gestire nel tempo, difficile che nel breve si arrivi a mettere un punto definitivo. Lui vorrebbe giocare. Con lui in campo la Fiorentina ha vinto 4 delle 5 partite totali e ha segnato in tutte e 4 le partite vinte.