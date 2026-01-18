Parma, Cuesta dopo il pari col Genoa: "Un'ottima base, ma io voglio sempre di più"

Il Parma chiude la sfida casalinga contro il Genoa, giocata oggi alle 12.30 e valida per la 21^ giornata di Serie A, con un pareggio per 0-0. Prestazione piuttosto timida dei ducali nel primo tempo, mentre dopo l'intervallo c'è stata un crescita sul piano della spinta offensiva (anche se le occasioni sono arrivate comunque con il contagocce e il Genoa ha sfiorato il colpaccio nel finale).

Nonostante i miglioramenti nella seconda frazione di gioco, nella conferenza stampa post partita il tecnico gialloblù Carlos Cuesta ha evidenziato come non sia ancora soddisfatto dei suoi ragazzi: "Io voglio sempre di più. Mi sembra un'ottima base per crescere, ma vogliamo creare più pericoli, fare più gol, mantenendo la solidità difensiva. Questa è una responsabilità del mio lavoro. Sono certo che i ragazzi daranno tutto, lo dimostrano ogni giorno e abbiamo la qualità per farlo".

Sulla maggiore incisività in avanti di cui necessita il Parma per ottenere più risultati: "Per me la ricetta è sempre la stessa: sapere dove vuoi andare e come costruire quel processo, lavorando e analizzando molto, mettendo i giocatori nei loro punti di forza per invitarli a mostrare le loro qualità, aiutandoli a creare le connessioni tra di loro. Lo stesso a livello difensivo. La linea del calcio è sempre la stessa".