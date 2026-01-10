Parma, Cuesta sul mercato: "Ci concentriamo ad alzare il nostro livello, individuale e collettivo"

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha commentato il momento della sua squadra in vista del girone di ritorno: "Non avevo aspettative. Adesso voglio essere focalizzato sul presente, sul preparare al meglio la partita e domani fare quello che vogliamo".

Questa squadra può essere migliorabile dal mercato?

"Noi ci concentriamo ad alzare il nostro livello, individuale e collettivo. Ci sono momenti in cui la progressione avviene anche attraverso momenti in cui devi difendere o attaccare. A tutti i livelli vogliamo migliorare: la società, i giocatori e io stesso. Sappiamo che quella è la strada per fare risultati".

Le servono giocatori per migliorare?

"Ho i giocatori per migliorare e che devo migliorare. Il mio focus è sempre lì: come fare il massimo per aiutare i ragazzi a essere migliori e aiutare la squadra ad avere risultati e buon gioco".

