Parma-Genoa 0-0, le pagelle: Corvi regala un punto a Cuesta, Colombo va in bianco

Risultato finale: Parma-Genoa 0-0

PARMA (A cura di Tommaso Rocca)

Corvi 7 - Torna titolare ed è subito decisivo. La parata più bella è su Colombo, un’uscita bassa che neutralizza il tiro dell’attaccante. Bravo anche nella ripresa, sempre su Colombo, e sicuro nelle uscite.

Delprato 6 - Normale amministrazione in fase difensiva, ma spicca meno rispetto ad altre uscite. Non si sgancia quasi mai in avanti e resta bloccato in difesa, dove svolge un buon lavoro.

Circati 6,5 - Il migliore della difesa, vince tutti i duelli e anche in fase di impostazione si propone con personalità.

Valenti 6 - Partita a due facce. L’avvio di gara è pessimo e l’ammonizione per aver calciato il pallone a gioco fermo è inspiegabile. Nella ripresa cresce ed esce vincitore da quasi tutti i duelli, ma ogni tanti ha qualche amnesia.

Valeri 6 - Arriva sul fondo con costanza, il Parma cerca fortuna con i suoi traversoni, ma alla lunga diventa prevedibile. Legge con poca lucidità alcune situazioni.

Bernabé 6,5 - Uno dei pochi che prova a cambiare passo. Un paio di guizzi, che creano problemi alla difesa del Genoa. Il suo diagonale respinto da Leali è l’occasione migliore dei crociati. Dal 76’ Sorensen 6 - Entra per dare freschezza nel finale, tocca pochi palloni.

Estevez 6,5 - Solito lavoro sporco, a schermare le imbucate del Genoa. Vince tutte le seconde palle, ripulisce e mette ordine, dando una mano nella prima impostazione.

Keita 6 - Meno straripante rispetto alle ultime uscite, un paio di recuperi preziosi ma non ribalta il fronte con la solita convinzione.

Oristanio 6 - Il più vivace nell’attacco del Parma, ma gli manca la convinzione necessaria per pungere. Qualche lampo e anche un tiro verso la porta nella ripresa, facile per Leali. Dall’82’ Cremaschi sv.

Ondrejka 5 - Prova a svariare sul fronte offensivo, ma dimostra di esser ancora un lontano parente del giocatore visto un anno fa. Sbaglia qualche controllo facile, incespica e perde un paio di palloni sanguinosi. Dal 46’ Britschgi 5,5 - Poco lucido negli ultimi venti metri, spesso si complica la vita da solo facendo scelte sbagliate.

Pellegrino 5,5 - Lavora bene nel primo tempo spalle alla porta, ma ha pochissimi palloni giocabili vicino alla porta difesa da Leali e questa volta viene anticipato sui tanti traversoni. Si spegne nella ripresa. Dal 76’ Djuric 6 -Ci prova con qualche sponda in area e con un tentativo di testa che però finisce fuori.

Carlos Cuesta 6 - Era un'ottima occasione per allungare e dare un segnale al campionato, ma il pareggio comunque dà continuità al buon periodo. L'attacco ancora una volta è prevedibile e pur crescendo nella manovra, il suo Parma fatica a pungere negli ultimi venti metri. Trova però l'ennesimo clean sheet e soprattutto un altro punto.

GENOA (A cura di Paolo Lora Lamia)

Leali 6 - Chiamato in causa una volta nella prima parte del match, quando si oppone al diagonale di Bernabé. Per il resto, sfida bel lontana a livello di pericoli da altre giocate di recente (su tutte, quella a San Siro col Milan).

Marcandalli 6 - Fa passare poco o nulla nella sua zona di competenza. Prova ordinata per il difensora classe 2002.

Ostigard 6,5 - Nonostante l'ammonizione rimediata già nei primi 45 minuti, non si risparmia mai negli interventi. Esce spesso vincitore nel duello con Pellegrino. Regge l'urto anche nella ripresa, quando cresce la spinta parmense.

Vasquez 6 - Completa al meglio il trio posto davanti a Leali, che infatti vive una giornata relativamente tranquilla.

Sabelli 6,5 - Scelto da De Rossi per sostituire Norton-Cuffy, ripaga la fiducia del mister mettendo grinta e intraprendenza sulla corsia di destra. Non cala mai di tono, nonostante il limitato minutaggio in stagione. Dal 77' Masini sv.

Frendrup 6 - Vero e proprio mastino della mediana, abile a fermare sul nascere più di un'avanzata della squadra di Cuesta. Prestazione che nel complesso merita la sufficienza.

Malinovskyi 6 - La mente del centrocampo genoano, che riesce a dare buone geometrie alla squadra. Visto il copione del match, più all'insegna della 'garra' che della qualità, quando serve sa usare anche la sciabola. Dal 73' Messias 6 - Porta energia alla mediana, in vista di un finale in cui ogni episodio può risultare fatale.

Ellertsson 6 - Si fa sentire in fase di non possesso e risulta anche positivo in impostazione: nel primo tempo, infatti, una sua imbucata per poco non manda in gol Colombo.

Martin 5,5 - La manovra del Genoa si sviluppa per lo più sul lato opposto, rendendo quindi la sua prova da attore non protagonista. Il più opaco nell'undici di De Rossi.

Vitinha 6 - Il solito motore instancabile, che pensa più a lavorare per la squadra rispetto a risultare letale in zona gol. Riesce comunque ad essere pericoloso, su punizione a un soffio dall'intervallo. Dal 73' Ekhator 5,5 - Nell'ultimo scorcio di gara, non dà all'attacco del Genoa la svolta sperata.

Colombo 6,5 - Si conferma nella miglior versione della stagione e, forse, della carriera. Tenuto con estrema difficoltà dalla difesa gialloblù, nel primo tempo va vicino al gol in tre occasioni. Si ripete nel finale, quando un Corvi in ottima giornata mantiene il punteggio sullo 0-0. Dall'89' Nuredini sv.

Daniele De Rossi 6 - Inizia la gara con l'intento di provare a vincere, più che trovare il classico pareggio che può far comodo in uno scontro salvezza. La sua squadra cala un po' nella ripresa, ma alla fine ha anche l'occasione per il colpaccio. Quarto risultato utile consecutivo: buon trend per centrare l'obiettivo prefissato.