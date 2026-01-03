Parma, Keita: "Vogliamo iniziare l'anno con una vittoria"

Il centrocampista Mandela Keita ha presentato la sfida del Parma a Sassuolo. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: "Sarà una partita molto difficile, è importante per noi quanto per loro. Servirà intensità, dobbiamo vincere i duelli. Vogliamo vincere la partita per iniziare bene l'anno".

Il Sassuolo ha qualità e rapidità sulle fasce:

"Hanno qualità e velocità, oltre a fisicità, dobbiamo esser pronti e concentrati per vincere i duelli. Dobbiamo essere uniti e aiutarci".

Hai chiuso il 2025 festeggiando le 150 presenze tra i professionisti:

"Molto felice, ringrazio tutti i compagni, gli allenatori, gli staff e la mia famiglia, senza di loro non sarei qui. Spero di avere ancora tante partite davanti a me".