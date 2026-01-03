Parma, Keita: "Vogliamo iniziare l'anno con una vittoria"
TUTTO mercato WEB
Il centrocampista Mandela Keita ha presentato la sfida del Parma a Sassuolo. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: "Sarà una partita molto difficile, è importante per noi quanto per loro. Servirà intensità, dobbiamo vincere i duelli. Vogliamo vincere la partita per iniziare bene l'anno".
Il Sassuolo ha qualità e rapidità sulle fasce:
"Hanno qualità e velocità, oltre a fisicità, dobbiamo esser pronti e concentrati per vincere i duelli. Dobbiamo essere uniti e aiutarci".
Hai chiuso il 2025 festeggiando le 150 presenze tra i professionisti:
"Molto felice, ringrazio tutti i compagni, gli allenatori, gli staff e la mia famiglia, senza di loro non sarei qui. Spero di avere ancora tante partite davanti a me".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
1 Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Ora in radio
Primo piano
Fullkrug, la frecciata di Allegri a Leao, la sportività di Pisacane: Cagliari-Milan 0-1 a posteriori
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile