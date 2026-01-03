Parma, Keita: "Devo ancora crescere su tante cose. Oggi era una partita difficile"

Mandela Keita è stato premiato come migliore in campo della sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo, terminata 1-1. Queste le sue dichiarazioni al termine della sfida ai microfoni di DAZN:

Nel finale siete cresciuti, avete chiuso meglio:

"Era una partita molto difficile, loro sono molto forti e tosti nei duelli, ma noi abbiamo corso un po' di più di loro. Volevamo vincere, abbiamo pareggiato ma abbiamo fatto un buon lavoro e speriamo di vincere la prossima".

A tratti il tuo lavoro in fase di interdizione è perfetto, quanto ti senti cresciuto in questo?

"Grazie mille, devo migliorare ancora tante cose perché ho commesso errori che non devo fare. Spero di insistere su questo, il nostro però è un lavoro di squadra, noi meritiamo questo e siamo contenti".

A chi va la dedica oggi per questo premio?

"La dedica va alla squadra, alla mia famiglia e a chiunque mi abbia aiutato ad esser oggi qui. Abbiamo iniziato l'anno bene, non top perché volevamo vincere la partita, ma speriamo di proseguire su questa strada. Sono contento".