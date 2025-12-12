TMW Parma, la linea sul mercato è chiara: Bernabé, Pellegrino e Keita non si muovono

Il Parma non ha alcuna intenzione di cedere i suoi pezzi pregiati nel mercato di gennaio. E tra questi ci sono sicuramente Pellegrino, Bernabé e Keita. La posizione del club è decisa: non verranno prese in considerazione. I gialloblù sono in piena lotta per la salvezza e non possono permettersi indebolimenti della rosa.

Per cui a poco più di due settimane dall’inizio della sessione invernale i messaggi sono chiari. Pellegrino, Bernabé e Keita resteranno insomma

In gialloblù. È lo stesso discorso sarebbe valso anche per Suzuki se non ci fosse stato l’infortunio. Nessuno si muoverà a meno di offerte clamorose che potrebbero quanto meno far riflettere il club. Al momento però è impensabile che questo possa accadere. Dopo le cessioni di Leoni al Liverpool e Sohm alla Fiorentina di questa estate, che hanno fruttato 45 milioni di euro, ogni discorso sarà così rimandato alla fine della stagione dove sicuramente non mancheranno le richieste.

Suzuki ad esempio rimane un’idea del Milan in caso di addio di Maignan ma ha tanti estimatori anche all’estero. Bernabé piace da tempo alla Juventus. Per Keita c’era stato un sondaggio anche dell’Inter. Per chi li vorrà il discorso è rimandato a giugno. Da capire solo se ci sarà bisogno di fare un intervento in difesa se le condizioni fisiche di Ndiaye non dovessero migliorare. Ovviamente ci sarà qualche uscita che riguarderà chi finora ha avuto poco spazio.