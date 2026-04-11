Parma-Napoli, i convocati di Cuesta: risolto il dubbio Ondrejka. Torna anche Almqvist
Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha reso noti i nominativi dei 23 calciatori da lui convocati per la partita di domani alle ore 18:00 allo stadio Tardini contro il Napoli. Alla vigilia il tecnico dei crociati aveva espresso dubbi a proposito della possibilità di avere a disposizione Jacob Ondrejka (nell'immagine) per la partita, ma la questione si è risolta positivamente visto che l'esterno svedese fa parte dei convocati. Torna anche un altra ala offensiva come il suo connazionale Pontus Almqvist.
PARMA vs NAPOLI, I CONVOCATI DI CUESTA
Portieri: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 31 Suzuki.
Difensori: 27 Britschgi, 29 Carboni, 39 Circati, 15 Delprato, 3 Ndiaye, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.
Centrocampisti: 10 Bernabé, 8 Estévez, 16 Keita, 41 Nicolussi Caviglia, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.
Attaccanti: 11 Almqvist, 23 Elphege, 76 Mikolajewski, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 7 Strefezza.